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Двигатель самолета загорелся во время взлета в Индии

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Фото: twitter.com
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Двигатель самолета индийской авиакомпании IndiGo загорелся при взлете в аэропорту в Дели, сообщает издание The Indian Express.

На борту воздушного судна находились 177 пассажиров и семь членов экипажа. В связи с возникшей технической проблемой полет был остановлен, всех пассажиров эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров отправили на место назначения — в Бангалор — другим рейсом.

По предварительной информации авиакомпании, во время разбега самолета при взлете «произошел срыв работы двигателя», из-за чего и возник пожар. По факту произошедшего проводится проверка.

В июне текущего года в Индии также произошел похожий инцидент. Самолет местной бюджетной авиакомпании SpiceJet совершил аварийную посадку после того, как у воздушного судна загорелся двигатель. Пассажиры заметили возгорание еще в первые минуты после взлета. Пилотам удалось посадить самолет в аэропорту вылета.

На борту лайнера находились 185 человек плюс экипаж, никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло из-за попавшей в двигатель птицы либо технической неисправности.

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