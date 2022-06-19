Загоревшийся двигатель стал причиной экстренной посадки индийского самолета

В Индии самолет местной авиакомпании совершил аварийную посадку в Патне. У борта SpiceJet, следовавшего в Нью-Дели, загорелся двигатель. Пассажиры заметили возгорание еще в первые минуты после взлета, передает телеканал «Известия». Пилотом удалось посадить самолет в аэропорту вылета. На борту лайнера находились 185 человек плюс экипаж, никто не пострадал. Причины ЧП выясняются — предварительно, возгорание произошло из-за попавшей в двигатель птицы либо технической неисправности.

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