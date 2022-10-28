Защита бывшего главреда Tatler Романовского просит освободить его из СИЗО

Защита бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина), арестованного по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, просит освободить его из СИЗО. Об этом 28 октября сообщил «Известиям» его адвокат Гаджи Алиев.

«Я подал апелляционную жалобу на решение суда об аресте моего подзащитного. В своей жалобе прошу изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с нахождением в СИЗО», — сказал адвокат.

Он добавил, что дата рассмотрения еще не назначена.

26 октября Романовского арестовали до 24 декабря по делу о вымогательстве. Сам экс-главред Tatler заявил, что никаких финансовых переговоров с Чемезовым он не проводил, «никаких денег не обсуждал».

Кроме того, он просил не заключать его под стражу, а также обещал, что не покинет Москву и будет сотрудничать со следствием.

В тот же день по этому же делу был помещен под стражу и коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов.

Как отмечается в материалах дела, Суханов и Романовский вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет» о переговорах главы «Ростеха».

Собчак проходит подозреваемой по этому делу. 26 октября в загородном доме журналистки прошли обыски. Позже источник «Известий» сообщил, что блогер покинула Россию и перешла границу Белоруссии и Литвы пешком.