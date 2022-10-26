Экс-главред Tatler Романовский арестован по делу о вымогательстве

Экс-главред Tatler Ариан Романовский арестован до 24 декабря по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала Тверского суда Москвы 26 октября.

«Никаких финансовых переговоров с господином Чемезовым я не вел, никаких денег не обсуждал», — заявил Романовский.

Кроме того, он просил не заключать его под стражу, а также обещал, что не покинет Москву и будет сотрудничать со следствием.

Ранее в этот день по этому же делу был помещен под стражу коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов.

Как отмечается в материалах дела, Суханов и Романовский вымогали 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет» о переговорах Чемезова.

По данным ТАСС, Собчак проходит подозреваемой по этому делу.

26 октября в загородном доме журналистки прошли обыски. Позже источник «Известий» сообщил, что Собчак покинула Россию и перешла границу Белоруссии и Литвы пешком.

Собчак назвала обвинения Суханова в вымогательстве недоразумением.