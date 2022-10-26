Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак

Тверской суд Москвы заключил под стражу до 24 декабря коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха». Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала заседания.

Вместе с Сухановым по делу проходит еще один фигурант — бывший главный редактор глянцевого журнала Tatler Ариан Кузьмин (Романовский). Заседание по его участию в этом уголовном деле пройдет позднее. Он был доставлен в суд вместе с Сухановым.

На заседании Суханов заявил, что готов принести извинения потерпевшей стороне и признать вину в части получения 800 тыс. рублей. При этом он утверждает, что 11 млн рублей не вымогал.

Собчак же по этому делу проходит как подозреваемая. Ранее в этот день сообщалось, что правоохранители имели постановление следователя о ее задержании, однако телеведущей удалось скрыться.

Как сообщил «Известиям» источник, она пешком, без сына перешла пограничный пункт перехода с Литвой в Витебской области Белоруссии. В загородном доме Собчак прошли обыски.