Собчак проходит по делу ее директора Суханова как подозреваемая
Журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая. Об этом сообщает 26 октября RT со ссылкой на источник.
Ранее в среду в СМИ сообщили, что правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, однако ей удалось скрыться. Предварительно, она купила билеты в Дубай и Турцию, однако так и не воспользовалась авиабилетами.
Между тем, по данным источника «Известий», всё же Собчак покинула Россию. Она через Белоруссию выехала в Литву.
Накануне стало известно о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве. По его же делу был задержан и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.
Как рассказал «Известиям» его адвокат Гаджи Алиев, Романовский не признал вину в вымогательстве. Также, по словам источника «Известий», следствие планирует ходатайствовать об аресте Романовского.
Кроме того, в рамках этого уголовного дела в загородном доме Собчак прошли обыски.