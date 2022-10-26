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Собчак проходит по делу ее директора Суханова как подозреваемая

Источник назвал статус Собчак в деле ее директора Суханова о вымогательстве
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая. Об этом сообщает 26 октября RT со ссылкой на источник.

Ранее в среду в СМИ сообщили, что правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, однако ей удалось скрыться. Предварительно, она купила билеты в Дубай и Турцию, однако так и не воспользовалась авиабилетами.

Между тем, по данным источника «Известий», всё же Собчак покинула Россию. Она через Белоруссию выехала в Литву.

Накануне стало известно о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве. По его же делу был задержан и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

Как рассказал «Известиям» его адвокат Гаджи Алиев, Романовский не признал вину в вымогательстве. Также, по словам источника «Известий», следствие планирует ходатайствовать об аресте Романовского.

Кроме того, в рамках этого уголовного дела в загородном доме Собчак прошли обыски.

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