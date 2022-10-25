В Москве задержали директора Собчак в рамках уголовного дела

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела. Об этом сообщил 25 октября источник в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий», — рассказал источник ТАСС, не уточнив, по какой именно статье было возбуждено дело в отношении Суханова.

Во вторник «об исчезновении» Суханова сообщила и Собчак в своем Telegram-канале. «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов не выходит на связь с утра», — написала журналистка.