Ксения Собчак покинула Россию

Журналистка Ксения Собчак покинула 26 октября Россию. По данным источника «Известий», она через Белоруссию выехала в Литву.

Накануне стало известно, что в Москве был задержан коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов в рамках уголовного дела. По его же делу был задержан и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский. По информации правоохранительных органов, задержания прошли в рамках уголовного дела о вымогательстве.

Также появилась информация, что в загородном доме Собчак проходят обыски. Как пояснили в правоохранительных органах, обыски у журналистки проходят по делу в отношении ее коммерческого директора. При этом у самой Собчак нет никакого процессуального статуса.

В сентябре в Сети появилось видео визита Собчак с сыном Платоном и бывшим мужем Максимом Виторганом в посольство Израиля в Москве. Вместе с ними дипведомство посетили нынешний муж Ксении Константин Богомолов с бывшей женой Дарьей Мороз и общей дочерью Анной. Тогда журналистку заподозрили в планах покинуть Россию.

До этого, 9 апреля, израильская газета Haaretz со ссылкой на источник сообщила, что Собчак получила гражданство Израиля.