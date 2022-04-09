Прямой эфир
Мир
Зеленский расширил список возможных стран — гарантов безопасности Украины
Мир
ЕС прекратил пропуск зарегистрированного в РФ и Белоруссии транспорта
Мир
Более 80 горняков остаются под землей из-за обстрелов ВСУ шахт в Донецке
Интернет
Комиссия Госдумы планирует ограничить способы заработка Google в России
Мир
Путин и Пашинян провели телефонные переговоры
Мир
В ЕС попросили Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче
Мир
Германия достигла предела в поставках оружия Украине
Мир
В Минобороны РФ заявили о готовящейся Киевом провокации в Ирпене
Мир
В ДНР сообщили об ударе «Градами» по Донецку
Туризм
Ростуризм оценил доход регионов из-за туристического кешбэка в 100 млрд рублей
Экономика
Заявки покупателей ЕС на прокачку газа через Украину начали снижаться

Haaretz сообщило, что Собчак получила гражданство Израиля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист и телеведущая Ксения Собчак стала гражданской Израиля. Об этом сообщает издание Haaretz в субботу, 9 апреля.

Заходите к нам на огонек: стать россиянином будет проще
Как изменится порядок получения гражданства РФ

Журналисты израильской газеты отметили, что дедушка дочери бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака по матери был евреем. Источник издания также отметил, что Ксения оформила гражданство иностранной страны и для своего единственного сына от первого брака, 5-летнего Платона Виторгана.

Намерен ли получить вслед за своей женой паспорт Израиля муж Собчак, режиссер Константин Богомолов, пока неизвестно.

СМИ замечает, что «бывшие российские знаменитости начали прибывать в Израиль чуть ли не каждую неделю, придав особый облик волне репатриантов из России».

На фоне спецоперации по защите Донбасса некоторые известные политики и звезды шоу-бизнеса действительно приняли решение переехать в другие страны. Так, актриса Чулан Хаматова с тремя дочерьми поселилась в Латвии, а певица Вера Брежнева проживает в Италии.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022