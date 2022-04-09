Haaretz сообщило, что Собчак получила гражданство Израиля

Журналист и телеведущая Ксения Собчак стала гражданской Израиля. Об этом сообщает издание Haaretz в субботу, 9 апреля.

Журналисты израильской газеты отметили, что дедушка дочери бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака по матери был евреем. Источник издания также отметил, что Ксения оформила гражданство иностранной страны и для своего единственного сына от первого брака, 5-летнего Платона Виторгана.

Намерен ли получить вслед за своей женой паспорт Израиля муж Собчак, режиссер Константин Богомолов, пока неизвестно.

СМИ замечает, что «бывшие российские знаменитости начали прибывать в Израиль чуть ли не каждую неделю, придав особый облик волне репатриантов из России».

На фоне спецоперации по защите Донбасса некоторые известные политики и звезды шоу-бизнеса действительно приняли решение переехать в другие страны. Так, актриса Чулан Хаматова с тремя дочерьми поселилась в Латвии, а певица Вера Брежнева проживает в Италии.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.