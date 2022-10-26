Задержанный по делу директора Собчак экс-главред журнала Tatler не признал вину

Экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), задержанный по делу директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, не признал вину в вымогательстве, сообщил «Известиям» его адвокат Гаджи Алиев 26 октября.

«Вину мой подзащитный не признает, ему предъявлено обвинение в вымогательстве», — сказал защитник.

По словам источника «Известий», следствие планирует ходатайствовать об аресте Романовского.

О задержании Суханова стало известно ранее в среду. Тогда не назывались обстоятельства и причины. Его доставили в главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

После этого появилась информация об обыске в загородном доме Ксении Собчак. Уточняется, что причиной следственных действий стало уголовное дело, в рамках которого задержан Суханов.

Позже источник ТАСС сообщил, что у правоохранителей было постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.

По данным источника «Известий», Собчак через Белоруссию выехала в Литву.