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Собчак перешла границу с Литвой пешком

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Журналистка Ксения Собчак пешком перешла границу Белоруссии и Литвы. Об этом 26 октября сообщил «Известиям» источник.

По его словам, телеведущая воспользовалась пешим пунктом пропуска в Витебской области Белоруссии.

«Собчак пересекла границу Белоруссию и Литвы пешком. Одна, без ребенка», — уточнил собеседник.

Также он подтвердил, что перед отъездом она купила билеты на самолет, вылеты были запланированы из аэропортов Внуково и Домодедово. Регистрацию Собчак не прошла.

Ранее в среду сообщалось, что телеведущая проходит по уголовному делу о вымогательстве как подозреваемая. В рамках дела в загородном доме Собчак прошли обыски.

25 октября в Москве был задержан коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов. По этому же делу был задержан и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

Как рассказал «Известиям» его адвокат Гаджи Алиев, Романовский не признал вину в вымогательстве. Также, по словам источника «Известий», следствие планирует ходатайствовать в суде об аресте фигуранта.

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