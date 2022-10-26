Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у «Ростеха»
Журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, потерпевшим по делу проходит должностное лицо госкорпорации «Ростеха». Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данной статье — до 15 лет лишения свободы.
Ранее в среду в СМИ появились данные, что правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, однако ей удалось скрыться. Предварительно, она купила билеты в Дубай и Турцию, однако так и не воспользовалась авиабилетами.
По данным источника «Известий», всё же Собчак покинула Россию. Она через Белоруссию выехала в Литву. По его словам, телеведущая воспользовалась пешим пунктом пропуска в Витебской области Белоруссии.
Известно, что в загородном доме Собчак прошли обыски.
Накануне стало известно о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве. По этому же делу был задержан и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский. В среду их доставили в суд, где изберут меру пресечения.
Как рассказал «Известиям» его адвокат Гаджи Алиев, Романовский не признал вину в вымогательстве. Также по данным «Известий», Романовскому уже запросили меру пресечения в виде содержания под арестом. Ему грозит до 15 лет колонии. Кроме того, следствие просит отправить под арест до 24 декабря и Суханова.