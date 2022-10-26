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Отъезд Ксении Собчак из России и обыски в ее доме. Главное

Ксения Собчак стала фигурантом уголовного дела и уехала из России в Литву
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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Российские правоохранители собирались задержать известную журналистку Ксению Собчак, однако ведущая успела уехать из страны в Литву. В доме Собчак проходят обыски. Все подробности — в материале «Известий».

Собчак уехала из России — последние новости

Телеведущая покинула Москву в ночь на 25 октября. Через Белоруссию она выехала в Литву. При этом на руках у Собчак были билеты в Дубай и Турцию через аэропорты Внуково и Домодедово. В итоге женщине они не понадобились. Журналистка, по данным «Известий», перешла границу с Литвой пешком на пункте пропуска в Витебской области. Спутников с ней не было.

В намерениях покинуть Россию знаменитость подозревали еще в сентябре, когда она вместе с семьей наведалась в посольство Израиля. Собчак сопровождали бывший муж Максим Виторган, сын Платон, нынешний супруг Константин Богомолов с бывшей женой Дарьей Мороз и общей дочерью Анной.

О получении Собчак гражданства Израиля сообщали СМИ еще в апреле.

Причина обысков у Собчак

По данным источников, 26 октября в загородном доме журналистки в подмосковном поселке Горки-8 прошли обыски. В правоохранительных органах объяснили, что причиной тому стало уголовное дело в отношении коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова, задержанного в Москве накануне. Также источники сообщают, что сама Собчак по делу проходит как подозреваемая.

Уголовное дело в отношении Кирилла Суханова

Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов в настоящий момент находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по столице. Вскоре следователи намерены обратиться в Тверской суд с ходатайством об избрании Суханову меры пресечения, указали источники.

По непроверенным данным, уголовное дело было возбуждено из-за вымогательства денег у чиновников с использованием Telegram-каналов.

Собчак подтвердила информацию о задержании Суханова и назвала ситуацию бредом.

В рамках того же уголовного дела задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Вину мужчина не признал. Источник «Известий» утверждает, что следствие намерено ходатайствовать о заключении Романовского под арест.

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