Следствие запросило арест для бывшего главреда Tatler Романовского

Бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому запросили меру пресечения в виде содержания под арестом. Об этом 26 октября узнали «Известия».

Романовский обвиняется в нарушении п. «б», ч. 3, ст. 163 («Вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ. Ему грозит до 15 лет колонии. Материалы дела поступили в суд.

Романовский был задержан 25 октября. Кроме него по этому же делу был задержан коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов. Адвокат Романовского Гаджи Алиев заявил, что его подзащитный не признает вину.

Собчак в деле о вымогательстве проходит как подозреваемая, по данным источников. 26 октября СМИ сообщили, что правоохранители имели постановление следователя о ее задержании, однако ей удалось скрыться. Предположительно, она купила билеты в Дубай и Турцию, однако так и не воспользовалась ими.

По данным источника «Известий», Собчак все-таки покинула Россию. Она выехала в Литву через Белоруссию. В рамках этого уголовного дела в загородном доме Собчак прошли обыски.