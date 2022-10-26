Реклама
Прямой эфир
Мир
Штайнмайер не увидел готовности к переговорам на Украине
Мир
Польша отказалась от претензий на подаренную Макроном папе римскому книгу
Мир
В Одессе переименуют 164 улицы из-за связи их названий с РФ и Белоруссией
Мир
ВС Швеции проводят обследование морского дна в районе диверсии на СП
Мир
ФРГ попросила Швейцарию о реэкспорте Киеву зарядов для установок Gepard
Происшествия
Грузовик с асфальтом перевернулся в Москве
Мир
США ввели новые санкции в отношении ряда компаний и граждан России
Мир
WP сообщила об ухудшении в Европе отношения к украинским беженцам
Мир
Гросси обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС
Мир
Бывшая соперница Байдена раскритиковала его за нежелание диалога с Россией
Мир
В Австрии прошли протесты против установки палаток для беженцев
Мир
В Киеве переименовали названную в честь русского художника улицу

Следствие запросило арест для бывшего главреда Tatler Романовского

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому запросили меру пресечения в виде содержания под арестом. Об этом 26 октября узнали «Известия».

Романовский обвиняется в нарушении п. «б», ч. 3, ст. 163 («Вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ. Ему грозит до 15 лет колонии. Материалы дела поступили в суд.

Романовский был задержан 25 октября. Кроме него по этому же делу был задержан коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов. Адвокат Романовского Гаджи Алиев заявил, что его подзащитный не признает вину.

Собчак в деле о вымогательстве проходит как подозреваемая, по данным источников. 26 октября СМИ сообщили, что правоохранители имели постановление следователя о ее задержании, однако ей удалось скрыться. Предположительно, она купила билеты в Дубай и Турцию, однако так и не воспользовалась ими.

По данным источника «Известий», Собчак все-таки покинула Россию. Она выехала в Литву через Белоруссию. В рамках этого уголовного дела в загородном доме Собчак прошли обыски.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022