Мера отсечения: почему Ксения Собчак покинула Россию
Потерпевшим по делу о вымогательстве с участием коммерческого директора Ксении Собчак признан глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом стало известно 26 октября в Тверском суде, где слушалось дело об избрании меры пресечения подозреваемым. Бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского и менеджера Собчак Кирилла Суханова задержали накануне, 25 октября, в ресторане Regent в центре Москвы. Суд отправил их в СИЗО до 24 декабря. Им грозит от семи до 15 лет. Подозреваемой по делу проходит и Ксения Собчак, сообщили «Известиям» в пресс-службе Тверского суда. В ее загородном доме прошел обыск. Она в это время уже перешла пешую границу с Литвой, сообщил «Известиям» источник. Теперь Собчак могут объявить в розыск или избрать меру пресечения заочно, считают юристы.
«Бред, смех, нонсенс...»
История с задержаниями и обысками, в которую оказалась замешана известная телеведущая и блогер Ксения Собчак, началась во вторник, 25 октября, когда в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова.
«Что ж, вот так. Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за «вымогательство», — написала в тот же день телеведущая в своем Telegram-канале. Слово «вымогательство» она взяла в кавычки. Правда, после ареста Суханова они перестали играть свою ироничную роль — по версии следствия, вымогательство имело место в прямом смысле слова.
Ситуацию с задержанием Собчак охарактеризовала как «просто бред, смех, нонсенс» и заявила, что расценивает это «как очередное давление на журналистику в стране».
В тот же день вместе с Сухановым был задержан и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. В его доме в Хохловском переулке 25 октября тоже прошел обыск.
— В четыре утра люди в гражданском стучали в дверь, представлялись, искали понятых, обвинения по вымогательству предъявляли, проводили следственные действия. Он сначала дверь не открывал, но потом открыл, — рассказала «Известиям» соседка мужчины.
Оба задержанных проходят подозреваемыми по делу о вымогательстве, у Собчак такого статуса сначала не было, по крайней мере, о нем не было известно. Однако к вечеру 26 октября в пресс-службе Тверского суда, куда поступили материалы дела, «Известиям» заявили, что телеведущая проходит по тому же делу подозреваемой.
В среду утром, 26 октября, обыски прошли и у нее самой — в элитном коттеджном поселке «Горки-8» в Подмосковье.
С утра среды входная калитка в дом Ксении была открыта, везде горел свет. Самой Ксении дома не было, но ее машина с изображением личного бренда стояла у ворот, убедился корреспондент «Известий», побывавший на месте событий. Также в фокус телекамеры попал муж телеведущей Константин Богомолов — при обыске он был на месте.
В то самое время, когда у нее дома силовики искали доказательства причастности к возможному преступлению, она уже перешла пешую границу с Литвой, сообщили «Известиям» сразу два компетентных источника.
11 миллионов и блок на негатив
Ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», по которой проходят Суханов и Романовский, предполагает от семи до 15 лет лишения свободы. Это вымогательство в особо крупном размере, рассказал «Известиям» адвокат Ариана Романовского Гаджи Алиев. Он сообщил, что Романовский вины в предъявленном обвинении не признает.
—- Назначено избрание меры пресечения, мы находимся в ожидании, пока следствие предоставит все материалы, свидетельствующие об обоснованности данного ходатайства, — сказал он накануне судебного заседания.
У кого и сколько, по версии следствия, вымогали задержанные, стало известно в суде. Судя по материалам дела, вымогали миллионы, и не у кого-нибудь, а у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Со слов следователя, коммерческий директор Ксении Собчак и остальные фигуранты требовали 11 млн рублей у Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Из этой суммы Суханов успел получить 800 тыс., он признал свою вину в «незаконном получении» этих денег и принес извинения потерпевшим, отметил следователь. При этом он не признал вины в непосредственном размещении постов в Telegram-канале «Тушите свет», так как, с его слов, не имел к нему доступа.
Адвокат Суханова просил суд закрыть процесс «с учетом наличия в деле государственных тайн и в связи со статусом потерпевших», однако суд ему отказал. Со слов следователя, в деле есть и другие фигуранты, которые в настоящее время устанавливаются.
Согласно материалам дела, близкий к Чемезову человек Андрей Балдухаев вел переговоры с Кириллом Сухановым об удалении из Telegram-каналов постов, которые компрометировали главу «Ростеха».
Услуга «блок на негатив», когда медиаресурс получает деньги «за молчание» об определенных людях, темах или компаниях, — частая практика в Telegram-каналах, рассказала «Известиям» пиар-специалист Ксения Котвиц. Достоверно оценить общую повестку и принадлежность канала можно не по общему фону постов, а наоборот, по информации, которая не публикуется, добавила она.
— С точки зрения PR, такие блоки порой работают эффективнее хвалебных публикаций, поэтому клиентов не отпугивают даже цены от $5 тыс. до $20 тыс. ежемесячно. Но в целом эта порочная практика только усложняет жизнь клиента в дальнейшем. После окончания блока, как правило, следует «информационная прививка» с порцией негатива. Клиенту как бы намекают, что будет с его репутацией, если он перестанет платить, — рассказала эксперт.
Впрочем, подобное обвинение следствию еще нужно доказать, поделился своим мнением с «Известиями» популярный блогер Дмитрий Пучков — Гоблин. По его мнению, сама Ксения Собчак вполне могла не знать о теневых делах своего менеджера.
— Помните, как она не так давно попала в автокатастрофу и все кричали, что это она заставила водителя ехать быстрее, и поэтому он врезался и погибли люди. Но доказать не сумели: виноват оказался водитель, а вовсе не она, — предостерег от поспешных выводов Дмитрий Пучков.
Тучи сгустились
Обоих задержанных доставили сначала в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, а к вечеру среды — в Тверской суд. Следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве попросил отправить обоих фигурантов под арест до 24 декабря, суд это ходатайство удовлетворил.
Обоим фигурантам предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 — «вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере».
Статья серьезная, вид наказания — основательный и тяжелый, дополнил правовую картину юрист Игорь Ким.
— Конкретный срок будет зависеть от суммы ущерба и того, вымогали ли деньги с одного человека или в органы поступило коллективное заявление. Думаю, что всё будет серьезно, поскольку дело резонансное и в мошеннической цепочке участвовал не один фигурант, а несколько, — предположил он.
Попытки привлечь Ксению Собчак к ответственности предпринимались и ранее. 3 октября полиция усмотрела в ее действиях распространение фейков о государственной власти и направила материалы в СК РФ для возбуждения уголовного дела. Уточнялось, что речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей», который прозвучал в интервью с режиссером Владимиром Манским.
Теперь тучи вокруг Собчак сгустились окончательно, уверен адвокат Алексей Гавришев, и свидетельство тому — ее отъезд.
— Вероятно, Ксения уехала в целях безопасности, чтобы избежать задержания. Думаю, она всё прекрасно понимала, предвидела этот сценарий и готовилась к нему заранее. Задержание ее директора стало последним сигналом, — сказал он.
До тех пор, пока политическая судьба дела и ее роль в нем не прояснится, можно предположить, что в Россию журналистка не вернется, считает юрист. Он не исключил, что при наличии статуса подозреваемой Собчак могут объявить в розыск или заочно избрать ей меру пресечения.