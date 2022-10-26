 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Мир
В ООН осудили стрельбу в иранском Ширазе
Политика
В Госдуму внесен законопроект об укреплении Конвенции по запрету биооружия
Мир
Антонов предупредил о катастрофе от участия США в конфликте на Украине
Общество
Путин поручил поддержать передающие разработки в вузы компании
Общество
Экс-главред Tatler Романовский арестован по делу о вымогательстве
Происшествия
В донецком Шахтерске горят цистерны с топливом в результате обстрела ВСУ
Мир
Семью украинских беженцев ограбили в Греции более чем на €1 млн
Мир
В США назвали Евросоюз своей ключевой угрозой
Общество
Электродепо «Нижегородское» БКЛ введут в эксплуатацию в 2023 году
Мир
В Николаевской области прозвучали взрывы
Мир
Американский полковник озвучил первый признак поражения США в украинском конфликте
/

Мера отсечения: почему Ксения Собчак покинула Россию

За что задержан ее коммерческий директор, при чем здесь сама телеведущая и глава «Ростеха» Сергей Чемезов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потерпевшим по делу о вымогательстве с участием коммерческого директора Ксении Собчак признан глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом стало известно 26 октября в Тверском суде, где слушалось дело об избрании меры пресечения подозреваемым. Бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского и менеджера Собчак Кирилла Суханова задержали накануне, 25 октября, в ресторане Regent в центре Москвы. Суд отправил их в СИЗО до 24 декабря. Им грозит от семи до 15 лет. Подозреваемой по делу проходит и Ксения Собчак, сообщили «Известиям» в пресс-службе Тверского суда. В ее загородном доме прошел обыск. Она в это время уже перешла пешую границу с Литвой, сообщил «Известиям» источник. Теперь Собчак могут объявить в розыск или избрать меру пресечения заочно, считают юристы.

«Бред, смех, нонсенс...»

История с задержаниями и обысками, в которую оказалась замешана известная телеведущая и блогер Ксения Собчак, началась во вторник, 25 октября, когда в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

«Что ж, вот так. Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за «вымогательство», — написала в тот же день телеведущая в своем Telegram-канале. Слово «вымогательство» она взяла в кавычки. Правда, после ареста Суханова они перестали играть свою ироничную роль — по версии следствия, вымогательство имело место в прямом смысле слова.

Мера отсечения
Кирилл Суханов в зале суда
Фото: ТАСС/ Владимир Гердо

Ситуацию с задержанием Собчак охарактеризовала как «просто бред, смех, нонсенс» и заявила, что расценивает это «как очередное давление на журналистику в стране».

Стало известно о постановлении следователя о задержании Собчак

В тот же день вместе с Сухановым был задержан и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. В его доме в Хохловском переулке 25 октября тоже прошел обыск.

— В четыре утра люди в гражданском стучали в дверь, представлялись, искали понятых, обвинения по вымогательству предъявляли, проводили следственные действия. Он сначала дверь не открывал, но потом открыл, — рассказала «Известиям» соседка мужчины.

Оба задержанных проходят подозреваемыми по делу о вымогательстве, у Собчак такого статуса сначала не было, по крайней мере, о нем не было известно. Однако к вечеру 26 октября в пресс-службе Тверского суда, куда поступили материалы дела, «Известиям» заявили, что телеведущая проходит по тому же делу подозреваемой.

В среду утром, 26 октября, обыски прошли и у нее самой — в элитном коттеджном поселке «Горки-8» в Подмосковье.

Мера отсечения
Обыск в доме Собчак
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

С утра среды входная калитка в дом Ксении была открыта, везде горел свет. Самой Ксении дома не было, но ее машина с изображением личного бренда стояла у ворот, убедился корреспондент «Известий», побывавший на месте событий. Также в фокус телекамеры попал муж телеведущей Константин Богомолов — при обыске он был на месте.

Следствие запросило арест для бывшего главреда Tatler Романовского

В то самое время, когда у нее дома силовики искали доказательства причастности к возможному преступлению, она уже перешла пешую границу с Литвой, сообщили «Известиям» сразу два компетентных источника.

11 миллионов и блок на негатив

Ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», по которой проходят Суханов и Романовский, предполагает от семи до 15 лет лишения свободы. Это вымогательство в особо крупном размере, рассказал «Известиям» адвокат Ариана Романовского Гаджи Алиев. Он сообщил, что Романовский вины в предъявленном обвинении не признает.

—- Назначено избрание меры пресечения, мы находимся в ожидании, пока следствие предоставит все материалы, свидетельствующие об обоснованности данного ходатайства, — сказал он накануне судебного заседания.

Мера отсечения
Мера пресечения коммерческому директору Собчак Кириллу Суханову
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Экс-главред Tatler Романовский арестован по делу о вымогательстве

У кого и сколько, по версии следствия, вымогали задержанные, стало известно в суде. Судя по материалам дела, вымогали миллионы, и не у кого-нибудь, а у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Со слов следователя, коммерческий директор Ксении Собчак и остальные фигуранты требовали 11 млн рублей у Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Из этой суммы Суханов успел получить 800 тыс., он признал свою вину в «незаконном получении» этих денег и принес извинения потерпевшим, отметил следователь. При этом он не признал вины в непосредственном размещении постов в Telegram-канале «Тушите свет», так как, с его слов, не имел к нему доступа.

Адвокат Суханова просил суд закрыть процесс «с учетом наличия в деле государственных тайн и в связи со статусом потерпевших», однако суд ему отказал. Со слов следователя, в деле есть и другие фигуранты, которые в настоящее время устанавливаются.

Согласно материалам дела, близкий к Чемезову человек Андрей Балдухаев вел переговоры с Кириллом Сухановым об удалении из Telegram-каналов постов, которые компрометировали главу «Ростеха».

Собчак перешла границу с Литвой пешком

Услуга «блок на негатив», когда медиаресурс получает деньги «за молчание» об определенных людях, темах или компаниях, — частая практика в Telegram-каналах, рассказала «Известиям» пиар-специалист Ксения Котвиц. Достоверно оценить общую повестку и принадлежность канала можно не по общему фону постов, а наоборот, по информации, которая не публикуется, добавила она.

— С точки зрения PR, такие блоки порой работают эффективнее хвалебных публикаций, поэтому клиентов не отпугивают даже цены от $5 тыс. до $20 тыс. ежемесячно. Но в целом эта порочная практика только усложняет жизнь клиента в дальнейшем. После окончания блока, как правило, следует «информационная прививка» с порцией негатива. Клиенту как бы намекают, что будет с его репутацией, если он перестанет платить, — рассказала эксперт.

Мера отсечения
Ксения Анатольевна Собчак
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Впрочем, подобное обвинение следствию еще нужно доказать, поделился своим мнением с «Известиями» популярный блогер Дмитрий Пучков — Гоблин. По его мнению, сама Ксения Собчак вполне могла не знать о теневых делах своего менеджера.

— Помните, как она не так давно попала в автокатастрофу и все кричали, что это она заставила водителя ехать быстрее, и поэтому он врезался и погибли люди. Но доказать не сумели: виноват оказался водитель, а вовсе не она, — предостерег от поспешных выводов Дмитрий Пучков.

Тучи сгустились

Собчак прокомментировала арест ее директора по делу о вымогательстве

Обоих задержанных доставили сначала в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, а к вечеру среды — в Тверской суд. Следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве попросил отправить обоих фигурантов под арест до 24 декабря, суд это ходатайство удовлетворил.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 — «вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере».

Статья серьезная, вид наказания — основательный и тяжелый, дополнил правовую картину юрист Игорь Ким.

— Конкретный срок будет зависеть от суммы ущерба и того, вымогали ли деньги с одного человека или в органы поступило коллективное заявление. Думаю, что всё будет серьезно, поскольку дело резонансное и в мошеннической цепочке участвовал не один фигурант, а несколько, — предположил он.

Мера отсечения
Мера пресечения коммерческому директору Собчак Кириллу Суханову
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Кремль видел сообщения о том, что Собчак проходит по делу о вымогательстве

Попытки привлечь Ксению Собчак к ответственности предпринимались и ранее. 3 октября полиция усмотрела в ее действиях распространение фейков о государственной власти и направила материалы в СК РФ для возбуждения уголовного дела. Уточнялось, что речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей», который прозвучал в интервью с режиссером Владимиром Манским.

Теперь тучи вокруг Собчак сгустились окончательно, уверен адвокат Алексей Гавришев, и свидетельство тому — ее отъезд.

— Вероятно, Ксения уехала в целях безопасности, чтобы избежать задержания. Думаю, она всё прекрасно понимала, предвидела этот сценарий и готовилась к нему заранее. Задержание ее директора стало последним сигналом, — сказал он.

До тех пор, пока политическая судьба дела и ее роль в нем не прояснится, можно предположить, что в Россию журналистка не вернется, считает юрист. Он не исключил, что при наличии статуса подозреваемой Собчак могут объявить в розыск или заочно избрать ей меру пресечения.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022