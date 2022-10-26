Мера отсечения: почему Ксения Собчак покинула Россию

Потерпевшим по делу о вымогательстве с участием коммерческого директора Ксении Собчак признан глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом стало известно 26 октября в Тверском суде, где слушалось дело об избрании меры пресечения подозреваемым. Бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского и менеджера Собчак Кирилла Суханова задержали накануне, 25 октября, в ресторане Regent в центре Москвы. Суд отправил их в СИЗО до 24 декабря. Им грозит от семи до 15 лет. Подозреваемой по делу проходит и Ксения Собчак, сообщили «Известиям» в пресс-службе Тверского суда. В ее загородном доме прошел обыск. Она в это время уже перешла пешую границу с Литвой, сообщил «Известиям» источник. Теперь Собчак могут объявить в розыск или избрать меру пресечения заочно, считают юристы.

«Бред, смех, нонсенс...»

История с задержаниями и обысками, в которую оказалась замешана известная телеведущая и блогер Ксения Собчак, началась во вторник, 25 октября, когда в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

«Что ж, вот так. Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за «вымогательство», — написала в тот же день телеведущая в своем Telegram-канале. Слово «вымогательство» она взяла в кавычки. Правда, после ареста Суханова они перестали играть свою ироничную роль — по версии следствия, вымогательство имело место в прямом смысле слова.

Мера отсечения Фото: ТАСС/ Владимир Гердо

Ситуацию с задержанием Собчак охарактеризовала как «просто бред, смех, нонсенс» и заявила, что расценивает это «как очередное давление на журналистику в стране».

В тот же день вместе с Сухановым был задержан и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. В его доме в Хохловском переулке 25 октября тоже прошел обыск.

— В четыре утра люди в гражданском стучали в дверь, представлялись, искали понятых, обвинения по вымогательству предъявляли, проводили следственные действия. Он сначала дверь не открывал, но потом открыл, — рассказала «Известиям» соседка мужчины.

Оба задержанных проходят подозреваемыми по делу о вымогательстве, у Собчак такого статуса сначала не было, по крайней мере, о нем не было известно. Однако к вечеру 26 октября в пресс-службе Тверского суда, куда поступили материалы дела, «Известиям» заявили, что телеведущая проходит по тому же делу подозреваемой.

В среду утром, 26 октября, обыски прошли и у нее самой — в элитном коттеджном поселке «Горки-8» в Подмосковье.

Мера отсечения Фото: РИА Новости/Илья Питалев

С утра среды входная калитка в дом Ксении была открыта, везде горел свет. Самой Ксении дома не было, но ее машина с изображением личного бренда стояла у ворот, убедился корреспондент «Известий», побывавший на месте событий. Также в фокус телекамеры попал муж телеведущей Константин Богомолов — при обыске он был на месте.

В то самое время, когда у нее дома силовики искали доказательства причастности к возможному преступлению, она уже перешла пешую границу с Литвой, сообщили «Известиям» сразу два компетентных источника.

11 миллионов и блок на негатив

Ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», по которой проходят Суханов и Романовский, предполагает от семи до 15 лет лишения свободы. Это вымогательство в особо крупном размере, рассказал «Известиям» адвокат Ариана Романовского Гаджи Алиев. Он сообщил, что Романовский вины в предъявленном обвинении не признает.

—- Назначено избрание меры пресечения, мы находимся в ожидании, пока следствие предоставит все материалы, свидетельствующие об обоснованности данного ходатайства, — сказал он накануне судебного заседания.

Мера отсечения Фото: ТАСС/Владимир Гердо

У кого и сколько, по версии следствия, вымогали задержанные, стало известно в суде. Судя по материалам дела, вымогали миллионы, и не у кого-нибудь, а у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Со слов следователя, коммерческий директор Ксении Собчак и остальные фигуранты требовали 11 млн рублей у Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Из этой суммы Суханов успел получить 800 тыс., он признал свою вину в «незаконном получении» этих денег и принес извинения потерпевшим, отметил следователь. При этом он не признал вины в непосредственном размещении постов в Telegram-канале «Тушите свет», так как, с его слов, не имел к нему доступа.

Адвокат Суханова просил суд закрыть процесс «с учетом наличия в деле государственных тайн и в связи со статусом потерпевших», однако суд ему отказал. Со слов следователя, в деле есть и другие фигуранты, которые в настоящее время устанавливаются.

Согласно материалам дела, близкий к Чемезову человек Андрей Балдухаев вел переговоры с Кириллом Сухановым об удалении из Telegram-каналов постов, которые компрометировали главу «Ростеха».

Услуга «блок на негатив», когда медиаресурс получает деньги «за молчание» об определенных людях, темах или компаниях, — частая практика в Telegram-каналах, рассказала «Известиям» пиар-специалист Ксения Котвиц. Достоверно оценить общую повестку и принадлежность канала можно не по общему фону постов, а наоборот, по информации, которая не публикуется, добавила она.

— С точки зрения PR, такие блоки порой работают эффективнее хвалебных публикаций, поэтому клиентов не отпугивают даже цены от $5 тыс. до $20 тыс. ежемесячно. Но в целом эта порочная практика только усложняет жизнь клиента в дальнейшем. После окончания блока, как правило, следует «информационная прививка» с порцией негатива. Клиенту как бы намекают, что будет с его репутацией, если он перестанет платить, — рассказала эксперт.

Мера отсечения Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Впрочем, подобное обвинение следствию еще нужно доказать, поделился своим мнением с «Известиями» популярный блогер Дмитрий Пучков — Гоблин. По его мнению, сама Ксения Собчак вполне могла не знать о теневых делах своего менеджера.

— Помните, как она не так давно попала в автокатастрофу и все кричали, что это она заставила водителя ехать быстрее, и поэтому он врезался и погибли люди. Но доказать не сумели: виноват оказался водитель, а вовсе не она, — предостерег от поспешных выводов Дмитрий Пучков.

Тучи сгустились

Обоих задержанных доставили сначала в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, а к вечеру среды — в Тверской суд. Следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве попросил отправить обоих фигурантов под арест до 24 декабря, суд это ходатайство удовлетворил .

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 — «вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере».

Статья серьезная, вид наказания — основательный и тяжелый, дополнил правовую картину юрист Игорь Ким.

— Конкретный срок будет зависеть от суммы ущерба и того, вымогали ли деньги с одного человека или в органы поступило коллективное заявление. Думаю, что всё будет серьезно, поскольку дело резонансное и в мошеннической цепочке участвовал не один фигурант, а несколько , — предположил он.

Мера отсечения Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Попытки привлечь Ксению Собчак к ответственности предпринимались и ранее. 3 октября полиция усмотрела в ее действиях распространение фейков о государственной власти и направила материалы в СК РФ для возбуждения уголовного дела. Уточнялось, что речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей», который прозвучал в интервью с режиссером Владимиром Манским.

Теперь тучи вокруг Собчак сгустились окончательно, уверен адвокат Алексей Гавришев, и свидетельство тому — ее отъезд.

— Вероятно, Ксения уехала в целях безопасности, чтобы избежать задержания. Думаю, она всё прекрасно понимала, предвидела этот сценарий и готовилась к нему заранее. Задержание ее директора стало последним сигналом , — сказал он.