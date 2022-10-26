Кремль видел сообщения о том, что Собчак проходит по делу о вымогательстве

В Кремле видели сообщения о том, что журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. Об этом сообщил «РИА Новости» 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в среду в СМИ появились данные, что правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, однако ей удалось скрыться. Предварительно, она купила билеты в Дубай и Турцию, однако так и не воспользовалась авиабилетами.

Между тем, по данным источника «Известий», всё же Собчак покинула Россию. Она через Белоруссию выехала в Литву. По его словам, телеведущая воспользовалась пешим пунктом пропуска в Витебской области Белоруссии.

Известно, что в загородном доме Собчак прошли обыски.

Накануне стало известно о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве. По этому же делу был задержан и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

Как рассказал «Известиям» его адвокат Гаджи Алиев, Романовский не признал вину в вымогательстве. Также по данным «Известий», Романовскому уже запросили меру пресечения в виде содержания под арестом. Ему грозит до 15 лет колонии. Кроме того, следствие просит отправить под арест до 24 декабря и Суханова.