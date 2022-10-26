Собчак прокомментировала арест ее директора по делу о вымогательстве
Журналистка Ксения Собчак назвала недоразумением арест ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
«Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что всё это какая-то чушь», — написала она в своем Telegram-канале.
Тверской суд Москвы арестовал Суханова до 24 декабря. Адвокаты допустили, что обжалуют решение суда. Он обвиняется по ч. 3 п. «б» ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»). Еще один фигурант дела — экс-главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.
Деньги обвиняемые вымогали якобы за нераспространение порочащих потерпевшего сведений через Telegram-канал «Тушите свет».
Источник ТАСС указал, что Собчак проходит подозреваемой по этому делу.
Ранее, 26 октября, в загородном доме Собчак прошли обыски. Позже источник «Известий» сообщил, что журналистка покинула Россию, перейдя границу Белоруссии и Литвы пешком.