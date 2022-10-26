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Директор Собчак и экс-главред Tatler вымогали 11 млн рублей у главы «Ростеха»

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Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский вымогали 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет», передает 26 октября корреспондент «Известий» из зала Тверского суда Москвы.

Как отмечается в материалах дела, обвиняемые выдвинули незаконные требования о передаче 11 млн рублей за удаление из этого Telegram-канала сведений о переговорах Чемезова.

Суханова и Романовского доставили в суд ранее в среду. На заседании будут рассмотрены ходатайства следователя об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря. Им предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Суханову и Романовскому грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину подозреваемые не признают.

О задержании Суханова по делу о вымогательстве стало известно накануне. На следующий день был задержан и Романовский.

Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что сама Собчак также стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». По некоторым данным, правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, однако ей удалось скрыться. Предварительно, она купила билеты в Дубай и Турцию, однако так и не воспользовалась авиабилетами.

Между тем, по данным источника «Известий», всё же Собчак покинула Россию. Она через Белоруссию выехала в Литву. По его словам, телеведущая воспользовалась пешим пунктом пропуска в Витебской области Белоруссии. Также известно, что в загородном доме Собчак прошли обыски.

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