Директора Собчак и экс-главреда Tatler доставили в суд в Москве

Коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) доставили 26 октября в суд в Тверской суд Москвы, где им изберут меру пресечения по делу о вымогательстве, передает корреспондент «Известий».

На заседании будут рассмотрены ходатайства следователя об избрании меры пресечения Суханову и Романовскому в виде заключения под стражу до 24 декабря. Им предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Суханову и Романовскому грозит до 15 лет лишения свободы.

О задержании Суханова по делу о вымогательстве стало известно накануне. На следующий день был задержан и Романовский. Как рассказал «Известиям» адвокат Романовского Гаджи Алиев, бывший главред Tatler не признал вину в вымогательстве.

Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». По некоторым данным, правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, однако ей удалось скрыться. Предварительно, она купила билеты в Дубай и Турцию, однако так и не воспользовалась авиабилетами.

Между тем, по данным источника «Известий», всё же Собчак покинула Россию. Она через Белоруссию выехала в Литву. По его словам, телеведущая воспользовалась пешим пунктом пропуска в Витебской области Белоруссии. Также известно, что в загородном доме Собчак прошли обыски.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в свою очередь, что в Кремле видели сообщения, что Собчак проходит подозреваемой по этому делу.