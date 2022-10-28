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Сюжет:

В США предсказали разгром американских сил на Украине армией России

Экс-работник Белого дома Робертс: Россия уничтожит дивизию «Кричащие орлы» США на Украине
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Фото: РИА Новости
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Армия России уничтожит 101-ю дивизию воздушно-десантных войск США «Кричащие орлы», если она окажется на территории Украины. Об этом 27 октября написал на своем сайте экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

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Он считает, что Соединенные Штаты Америки, столкнувшись с поражением вооруженных сил Украины (ВСУ) от российских военных, могут задуматься об отправке на поле боя недавно размещенного в Румынии подразделения.

«Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты», — считает Робертс.

По его словам, если такой сценарий будет приведен в исполнение, Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников. Робертс заявил, что уничтожение «такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы» приведет к эскалации конфликта со стороны США.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон всё больше вовлекается в украинский конфликт. По его словам, Америка превратила Украину «в поле битвы с Россией».

Ранее, 22 октября, командиры размещенной в Румынии 101-й дивизии Воздушно-десантных войск США заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта.

7 октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не будут принимать участия в украинском конфликте. Власти страны не намерены отправлять свою армию для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска, отметил он.

Между тем обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али высказал мнение, что размещение в Румынии 101-й Воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США «Кричащие орлы» может говорить о начале глобального конфликта и третьей мировой войны.

До этого, 22 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит того, чтобы Запад использовал Украину как плацдарм для создания угроз безопасности для России.

За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что в последнее время Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всего НАТО и ряда других недружественных стран.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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