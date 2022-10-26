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Антонов предупредил о катастрофе от участия США в конфликте на Украине

Посол РФ в США Антонов: Вашингтон всё больше вовлекается в конфликт на Украине, превратив ее в поле битвы с РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вашингтон всё больше вовлекается в конфликт на Украине, заявил 26 октября посол РФ в США Анатолий Антонов. Он отметил, что Америка превратила Украину «в поле битвы с Россией».

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Антонов также предупредил, что непосредственное участие американских военных в боевых действиях на Украине «приведет к катастрофическим последствиям».

Посол также указал, что российские дипломаты обратили внимание американских чиновников на недопустимость заявлений армейских командиров США о готовности подключиться к боям на Украине.

«Мы уже в официальном порядке обратили внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость бравурных заявлений армейских командиров США. Вашингтон всё больше вовлекается в конфликт на Украине, превратив территорию страны в поле битвы с Россией», — говорится в распространенном комментарии Антонова.

По его словам, хотя сегодня трудно предугадать, насколько далеко в США готовы пойти в обострении с РФ, остается надеяться, что Белый дом и Пентагон всё же в состоянии остановиться у «опасной черты».

22 октября командиры размещенной в Румынии 101-й дивизии Воздушно-десантных войск США заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта.

7 октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не будут принимать участия в украинском конфликте. Власти страны не намерены отправлять свою армию для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска, отметил он.

Между тем обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али высказал мнение, что размещение в Румынии 101-й Воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США «Кричащие орлы» может говорить о начале глобального конфликта и третьей мировой войны.

22 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит того, чтобы Запад использовал Украину как плацдарм для создания угроз безопасности для России.

За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что в последнее время Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всего НАТО и ряда других недружественных стран.

В тот же день президент РФ Владимир Путин указал, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России.

Путин подчеркнул, что Запад сделал своим оружием тотальную русофобию и десятилетиями взращивал ненависть к России, прежде всего на Украине, «которой они готовили участь антироссийского плацдарма». Он указал, что украинцев «превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее еще в 2014 году».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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