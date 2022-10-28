Заводы перестали выпускать сливки в маленькой таре

Из некоторых магазинов начали исчезать стерилизованные сливки с длительным сроком хранения в маленьких упаковках. Как выяснили «Известия», это связано с нехваткой упаковочных материалов.

Как рассказал исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов, в магазинах можно не найти стерилизованные сливки с длительным сроком хранения в таре популярного для покупателя объема — 0,5 л. Отмечается, что компаниям приходится на некоторое время перейти на более маленькие или большие объемы до новых поставок из-за рубежа.

«Молочная отрасль продолжает стабильную работу, предприятия обеспечены необходимыми ресурсами и осуществляют деятельность в штатном режиме. При этом уход крупных поставщиков упаковки с российского рынка привел к изменению ассортиментной матрицы», — добавили в Минсельхозе «Известиям».

В «Союзмолоке» уточнили, что вечной крупные производители, которые занимались изготовлением упаковок такого объема, — Tetra Pak и Elopak — ушли с российского рынка. При этом не во всех компаниях смогли найти альтернативных поставщиков тары.

Между тем до сих пор часть предприятий использовали тару из своих запасов импортной продукции, сейчас они истощаются, поэтому изготовление смещается в сторону других видов упаковки, в том числе пластиковой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Правила объема: заводы отказываются от выпуска сливок в маленькой таре