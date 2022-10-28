Больше 3 млн британцев начали экономить на личной гигиене

Около 3,2 млн жителей Великобритании начали экономить на товарах личной гигиены в связи с ростом цен на товары в стране после введенных против России санкций. Об этом говорится в докладе британской благотворительной организации Hygiene Bank и аналитической компании YouGov.

Так, многие граждане не могут позволить себе такие вещи, как мыло, средство для бритья, дезодорант, стиральный порошок. По этой причине многие даже начали стесняться ходить на работу.

«Пользуюсь зубной щеткой до тех пор, пока она не износится, на самом деле я ничего не заменяю.… Теперь я мою голову раз в неделю, раньше ― через день… Я больше не покупаю ополаскиватель для тела, я использую пену от шампуня», ― поделилась одна из женщин.

Еще один из респондентов отметил небывалую дороговизну качественных подгузников. Другой рассказал, что вынужден буквально «бросать жребий» между покупкой зубной пасты и отоплением дома.

Одна из участниц исследования посетовала, что перешла с экологически чистого качественного стирального порошка на очень дешевый.

Между тем 26 октября стало известно о почти двукратном росте цен на курицу в магазинах Франции всего за месяц. Причиной тому стал рост цен на электричество и корма для животных.

19 октября в Бюро национальной статистики Великобритании рассказали, что по итогам сентября годовая инфляция в стране ускорилась до 10,1 с 9,9% месяцем ранее. Наибольший вклад в рост инфляции внес рост цен на продукты питания. Некоторые эксперты назвали это самым заметным скачком цен с 1980 года.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части российских энергоресурсов нанес удар по экономике государств, где поднимаются цены и инфляция зашкаливает.