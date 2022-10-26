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Во Франции цена на курицу выросла за месяц почти в два раза

BFM TV: с сентября стоимость курицы во французских магазинах выросла почти в два раза
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Фото: Global Look Press/Rolf Vennenbernd
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Из-за роста цен на электроэнергию и корма для животных стоимость курицы во французских магазинах выросла почти в два раза всего за месяц, сообщает телеканал BFM TV.

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В среднем цены на продукты во французских магазинах с сентября выросли на 2,3%. При этом больше всего подорожало мясо, в частности курица, стоимость которой увеличилась почти вдвое.

Эксперты связывают такой стремительной рост цен с увеличением стоимости электроэнергии, кормов для животных на основе зерна, а также с сокращением поголовья скота.

При этом отмечается, что тенденция к росту цен на продукты во Франции может продолжиться и в следующем году. В частности, по данным французского молочного концерна Lactalis, в 2023 году цена на пакет молока может в среднем вырасти на 15%.

Как рассказал 21 октября экономист, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд, мировой кризис, который связан в том числе с увеличением цен на энергоносители, спровоцировал рост инфляции в ряде стран. И сильнее всего она ударит по Турции, Германии и Великобритании.

19 октября начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский рассказал «Известиям», что удержание годовой инфляции в ближайшие месяцы на уровне около 9–10% для Евросоюза уже будет считаться определенным успехом. При этом он отметил, что резкий рост цен в еврозоне связан прежде всего с динамикой стоимости энергоносителей и негативными ожиданиями относительно поставок энергоресурсов в ближайшие месяцы.

Ранее в этот день Бюро национальной статистики Великобритании сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 10,1 с 9,9% месяцем ранее.

Также в середине октября представитель благотворительной организации города Карлстад в Швеции Мари Бьерклунд рассказала телеканалу TV4, что в стране множество семей сильно пострадали от роста инфляции.

Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части российских энергоресурсов нанес удар по экономике государств, где поднимаются цены и инфляция зашкаливает.

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