«Укрэнерго» заявила о повреждении энергоинфраструктуры в центре страны

В центральных областях Украины повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрэнерго» в четверг, 27 октября.

В компании сообщили, что ночью были зафиксированы новые обстрелы по энергетической инфраструктуре страны, сообщает телеканал «Звезда».

В Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях вводятся ограничения на потребление электроэнергии, сообщается на сайте kp.ru.

«В дальнейшем величина необходимого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Пока ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами», — отметили в «Укрэнерго».

Ранее в четверг во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, передает RT.

Днем ранее тревога на территории Украины объявлялась четыре раза, передает НСН. Первая воздушная тревога была объявлена утром 26 октября на всей территории страны за исключением западной части. Вечером она включалась еще трижды, причем между окончанием одной и началом следующей прошло 15 минут.

25 октября сообщалось о воздушной тревоге в трех украинских регионах. Также украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах и тревоге в Днепре.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».