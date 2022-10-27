Суда с зерном не вышли из портов Украины из-за поиска мин

После сообщений о проверке похожего на мину предмета в морском гуманитарном коридоре в Черном море порты Украины не покинуло ни одно судно с продовольствием. Об этом сообщили в среду, 26 октября, в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

«СКЦ сообщает, что сегодня, 26 октября, ни одно судно с продовольствием не вышло из украинских портов по морскому гуманитарному коридору. Результаты инспекции были предоставлены СКЦ», — говорится в заявлении.

Проверка показала, что мин в водах нет. При этом, добавили в СКЦ, завтра, в четверг, суда, которые пойдут по гуманитарному коридору, будет сопровождать буксир.

Накануне сообщалось, что в гуманитарный коридор в Черном море для проверки информации об обнаружении мины выйдут буксир Sapfir и поисково-спасательное судно SAR-02.

Ранее, 24 октября, в СКЦ обеспокоились задержкой в досмотре судов, участвующих в «Черноморской зерновой инициативе». Сообщалось, что задержки могут привести к сбоям в цепочке поставок и работе портов.

По данным на 22 октября, из 8,3 млн т экспортированного продовольствия в рамках стамбульских договоренностей 49% грузов отправлены в страны со средним и низким уровнем доходов, 50% — с высоким.

При этом, как заявил 26 октября депутат Госдумы Максим Иванов, условия зерновой сделки не были выполнены в полной мере, поскольку по факту зерно и семена уходила по большей части не в развивающиеся страны, страны Африки, а в страны ЕС. По его мнению, из-за соответствующего отношения к сделке НАТО или ЕС нецелесообразно говорить о ее продлении.

До этого, 16 октября, в Москве прошли переговоры с представителями ООН по зерновой сделке. Россия в ходе консультаций отметила необходимость пакетного выполнения данной сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.