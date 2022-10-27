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Косметолог назвала причины появления черных точек на коже

Косметолог Андриянова предупредила об опасности самостоятельного выдавливания черных точек
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Фото: Getty Images/Marina Demeshko
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Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова рассказала «Известям», что собой представляют черные точки на коже, в чем причина такого явления и как от него правильно и безопасно избавиться.

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«В первую очередь необходимо понять, что же такое черные точки. Комедон — это так называемые мелкие узелки белого или черного цвета, которые создают на нашей коже ощущение неровности, причем они могут быть еле заметными и выступать над поверхностью кожи. Это клетка кожи — кератиноцид и кожное сало — себум», — пояснила специалист.

Она уточнила, что комедоны могут быть белого цвета и черного цвета. Комедоны белого цвета еще не раскрылись, не окислились кислородом, а черные уже прошли этот процесс. Такие высыпания обычно не являются воспалительными и считаются нормой. Профилактическая чистка лица, выполненная в правильном режиме, — ультразвуковая, аппаратная или ручная помогает избавиться от них.

«Основным фактором возникновения комедонов является тип кожи. Для сухой кожи характерно минимальное появление комедонов. При жирной коже себум вырабатывается в более интенсивном режиме, поэтому высыпаний может быть значительно больше. Такие явления также являются нормальным состоянием нашей кожи, но до того момента, когда к ним присоединяются инфекция — пропионибактериум и возникают воспалительные заболевания — акне», — указала Андриянова.

Как подчеркнула косметолог, самостоятельное выдавливание черных точек опасно тем, что обычно проводится в нестерильных условиях. Специалист рекомендовала обратиться с такой проблемой к врачу-дерматологу, который уберет черные точки в условиях стерильного кабинета специальными препаратами и средствами — ложкой Уно, вручную или с помощью аппарата.

«Самостоятельно выдавливая черные точки, вы можете занести туда инфекцию, что может привести к присоединению инфекции, а за счет присоединения условно патогенной флоры может возникнуть акне. Чаще всего это чревато тем, что инфекция будет распространяться по всему лицу и в результате этого обостриться заболевание», — предупредила врач.

Кроме того, самостоятельное удаление комедонов чревато образованием узлов и кисты, когда будет формироваться уже расплавление и грубые рубцы. И, как правило, пациенты рискуют травмировать себе и кожу, и сосуды, что может вызвать присоединение бактериальной инфекции и возникновение эритем — достаточно длительного покраснения.

«Наши пациенты достаточно часто отмечают, что, после того как они самостоятельно выдавливают себе комедоны и черные точки в области висков или подбородка, потом их обсыпает достаточно длительно и им всё равно приходится обращаться к специалисту», — добавила Андриянова.

В сентябре косметолог-дерматолог Алтана Базылева назвала возможные причины появления прыщей в зрелом возрасте. По ее словам, спровоцировать появление акне во взрослом возрасте и усугубить течение могут стресс, неправильное питание, курение и ряд других триггеров.

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