Диверсия на «Северных потоках» стала уничтожением общеевропейской энергетической инфраструктуры. Об этом 26 октября заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Подобные действия наносят колоссальный ущерб экономике Европы, ухудшают жизнь миллионов людей, сказал российский лидер.

«Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры. И делается это, невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей», — добавил президент.

Как он подчеркнул, участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою «шатающуюся гегемонию», и не гнушаются диверсиями.

«Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях «Северных потоков», — отметил российский лидер.

22 октября лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо отметил, что диверсии на газопроводах показали, насколько далеко может зайти НАТО. По его мнению, французам необходимо быть бдительными, поскольку Североатлантический альянс способен на худшее.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию произошедшего на СП. Его результатами с РФ не поделилась ни одна страна, ведущая расследование. Соображения и предварительные предположения России о возможном исполнителе хорошо известны, подчеркнул представитель Кремля.

В тот же день саммит стран – членов Европейского союза осудил диверсию против объектов критической инфраструктуры, и обещал дать единый и решительный ответ. В заявлении не упоминалось об ответственности за это преступление и информации о его расследовании.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов.