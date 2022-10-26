Назван самый популярный осенний напиток среди россиян

Cервис доставки лекарств, один из лидеров e-pharm в России «Сбер Еаптека», выяснил, какие именно чаи и травяные сборы россияне выбирают в холодное время года. В сентябре одной из самых частых покупок стал ягодный сбор с облепихой: его заказывали в три раза чаще, чем в прошлом году. С результатами исследования 26 октября ознакомились «Известия».

Выяснилось, что в III квартале 2022 года продажи согревающих травяных сборов, чаев и бальзамов выросли в полтора раза (57%).

В то же время в России стали в два раза чаще заказывать сиропы и бальзамы, которые можно добавить в горячий напиток, — рост спроса составил 102%. При этом особой популярностью пользуются витаминные и иммуномодулирующие сиропы, доля которых в сентябре составила 66% и 47% соответственно.

Также этой осенью особенно популярными стали успокаивающие сиропы с травами Алтая — в сентябре их продажи выросли почти в пять раз (+400%) по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Второе место занимают ягодные чаи с облепихой — их стали покупать в три раза чаще (220%). На третьем месте оказались иммуномодулирующие сборы (+121%).

В конце сентября аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет» сообщили, что Россияне покупают чай на 45% чаще, чем кофе. При этом самым популярным среди кофейных напитков в России является растворимый кофе — на него приходится больше половины от всех проданных упаковок.