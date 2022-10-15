Греют тушу: что лучше пить с наступлением холодов

Несмотря на то что россияне обычно предпочитают чай, в холодные месяцы у наших людей заметно увеличивается интерес к кофе. Между тем специалисты скептически относятся к такому способу согреться в межсезонье. Как выбрать правильный напиток и почему не стоит выбрасывать заварку и кофейную гущу — в материале «Известий».

Чем согреться

Специалисты отмечают, что спрос на чай и кофе меняется в зависимости от сезона и достигает пика в ноябре – декабре. Кто-то пытается взбодриться, чтобы избавиться от сезонной сонливости, другие считают, что любимые напитки согреют их, когда за окном мрачно и сыро. Врач общей практики, член Российского кардиологического общества, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев скептически относится к согревающим свойствам чая и кофе.

— Абсолютно всё равно, что вы выпьете в холодное время — внутри человека любой напиток имеет одну температуру. Согревающий эффект только в том, что вы держите кружку руками и от нее поступает тепло, а горячий пар поднимается к вашему лицу — не более того. Теплый напиток, поступая внутрь, потом всё равно приобретает температуру организма человека , — отмечает врач.

Греют тушу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При этом эксперт подчеркивает, что на желудочно-кишечный тракт горячие чай и кофе действуют благотворно, усиливая моторику ЖКТ за счет стимуляции кровотока. Но точно так же, по словам эксперта, действуют горячая вода и теплый суп. Только в отличие от воды и первого блюда кофе и чай еще и служат психостимуляторами.

— За счет содержания кофеина они воздействуют на головной мозг, повышая активность парасимпатической системы, отвечающей за автоматические функции организма. Учащается количество сердечных сокращений, повышается артериальное давление, усиливается кровоток ко всем органам. Таким образом кофе и чай возбуждают нервную систему. При длительном употреблении они вызывают зависимость, подобную зависимости от сигарет, — из-за регулярного употребления возбуждающих напитков сосуды требуют постоянного тонуса ,— предостерегает Денис Прокофьев.

Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов считает, что чаепитиям и посиделкам с кофе осенью способствуют психологические и социальные причины. Люди тянутся к уюту и начинают чаще собираться в кафе, ресторанах и дома. А вот сделать выбор между туркой и самоваром ради бодрости достаточно сложно.

Греют тушу Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Стимулирующее действие чая и кофе заключается в кофеине, а этого вещества в них содержится примерно одинаковое количество, что в эспрессо, что в обычном, но достаточно крепко заваренном чае , — комментирует доктор Вялов.

По словам диетолога Людмилы Микитюк, чай без молока и сахара усиливает потоотделение и расширяет кровеносные сосуды. Таким образом, организм начинает сильнее отдавать тепло. Это свойство чая выручает летом, а в холод уже не столь востребовано .

Как надо пить кофе

Директор по маркетингу бренда кофе «Черная карта» Наталия Горелова отмечает, что внутренние эксперты и аналитики не наблюдают резкого увеличения спроса на кофе в зимний период. То, что летом продажи всё-таки уменьшаются, эксперт связывает с отъездом в отпуска и тем, что в жару россияне предпочитают лимонады. Эксперт подчеркивает, что кофе — это не тот напиток, что нужен, чтобы согреться или посидеть за семейным столом долгими зимними вечерами.

Однако Людмила Микитюк обращает внимание на то, что кофе по своей природе является мочегонным напитком, поэтому в теплое время года может привести к обезвоживанию организма. И если россияне смещают активное потребление кофе с жаркого времени года на холодное, то в каком-то смысле поступают правильно. А Сергей Вялов дополняет, что в крепком кофе содержится много активных веществ, которые и вытягивают воду. Необходимо следить за питьевым режимом, иначе кофе принесет только вред.

Греют тушу Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Крепкий кофе в таких случаях необходимо чем-то запивать. Итальянский вариант — к маленькому стаканчику эспрессо подают воду, чтобы была дополнительная жидкость. В американо мы сразу добавляем воду, — комментирует доктор Вялов.

По мнению Прокофьева, здоровый человек может позволить себе утром чашку кофе — хорошего, зернового, сваренного в турке или кофеварке. При этом в напиток лучше добавить молоко, чтобы снизить его концентрацию. Наталия Горелова, отмечает, что низкие и умеренные дозы кофеина (50–300 мг) даже вызывают повышение внимательности, энергии и способности концентрироваться, в то время как более высокие дозы провоцируют негативные эффекты: тревожность, беспокойство, бессонницу и увеличение частоты сердечных сокращений.

Таким образом, главное, чем нужно руководствоваться кофеманам, — это чувство меры. Если не злоупотреблять любимым напитком, то он способен принести пользу. По словам доктора Вялова, исследования подтверждают, например, что кофе благотворно влияет на печень и даже уменьшает фиброз, если употреблять от одной до трех чашек эспрессо в день. Считается также, что кофе предотвращает риски возникновения диабета и развития сахарного диабета второго типа. И это не всё.

— Согласно исследованиям, проведенным в странах экваториального пояса, кофе предотвращает риск и частоту развития меланомы, то есть рака кожи, — дополняет врач.

Разумеется, регулярно наливая себе чашечку-другую кофе в лечебных целях, человек должен быть уверен, что он здоров. Денис Прокофьев считает необоснованной моду на продажи кофе на каждом шагу — в ресторанах, навынос, в вендинговых аппаратах, на работе. Эксперт подчеркивает, что, увеличивая потребление стимулирующих напитков, люди перегружают сердечно-сосудистую систему.

Греют тушу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Мода на кофе навынос пришла из США. Но там другая культура потребления. Американцы пьют очень слабый кофе, приготовленный в капельной кофеварке. По нашим вкусовым предпочтениям этот напиток напоминает помои, зато стимулирующего эффекта от него нет и такой кофе можно пить практически как воду, помногу. У нас кофе заваривают покрепче, поэтому много его не выпить , — комментирует Сергей Вялов.

Делать выбор напитка эксперты рекомендуют не только в зависимости от вкусовых предпочтений — в зерновом кофе содержится больше кофеина на чашку напитка, чем в растворимом.

Какой чай лучше

По статистике, россияне в целом всё же больше любят чай — они покупают его на 45% чаще, чем кофе. Эксперты считают, что если человек не испытывает проблем со здоровьем, то отказываться от этого напитка не имеет смысла, но и здесь опять же следует соблюдать баланс.

— Допустимо выпить утром 250–300 мл чая, черного или зеленого. Обязательно листового, заваренного — никаких пакетиков, потому что в таком чае много примесей и ничего, кроме цвета, он не дает , — рассказывает Денис Прокофьев.

По словам Людмилы Микитюк, когда покупатель видит на коробке пакетированного чая словосочетания «сложный купаж» или «измельченный чай», то уже не так доверяет качеству напитка.

— Производители пакетированного чая используют новые технологии, но пакетики все-таки содержат остаточные продукты — микрочастицы листьев, пыль, в которых практически не содержится полезных веществ. А у самого листа, если сравнивать по весу, внутри больше полезных веществ — они не успевают разрушиться , — комментирует доктор Вялов.

Греют тушу Фото: РИА Новости/Павел Львов

Споры о сортах чая среди любителей не утихают, несмотря на давнюю культуры чаепитий в России.

— Что черный чай, что зеленый — это одно растение, просто по-разному обработанное, — поясняет доктор Вялов. — Чтобы получить зеленый чай, его сначала ошпаривают кипятком. Эта процедура фактически закупоривает листья, те полезные вещества, что в них содержатся, остаются внутри словно в консервной банке и сохраняются в первозданном виде. Процесс обработки занимает не больше двух дней. А черный чай сразу термически обрабатывается, ферментируется, и в нем от исходного растения остается меньше разных полезных веществ .

По словам эксперта, зеленый чай по своим свойствам ближе к свежему растению, но если продукт хранится долго, то полезные вещества со временем разрушаются. Ценные ингредиенты рискуют не сохраниться и в том случае, если заваривать листья крутым кипятком и держать дольше одной-двух минут. Черный чай можно заваривать кипятком. Но в длительном заваривании тоже нет смысла — из чайного листа только выделится больше пигмента и напиток станет чернее. Заваривать чай в термосе эксперт не рекомендует. А если все-таки приходится брать горячий напиток с собой, то его лучше процедить — заварку не стоит держать в колбе.

Людмила Микитюк советует не использовать заварку на второй день, поскольку при повторном заваривании окисляются полезные вещества, которые входят в состав чая.

— При окислении витаминов и аминокислот теряются вкусовые качества, изменяется аромат, а чай становится терпким, и в таком чае даже увеличивается содержание бактерий , — предостерегает эксперт.

В зеленом чае содержится много кальция и калия, которые влияют на сократимость мышц желудочно-кишечного тракта, сосудов и бронхов. Поэтому Сергей Вялов считает, что людям, которые испытывают проблемы с давлением или легкими, этот напиток может быть полезен. Большое количество магния и цинка дополняет картину целебных свойств зеленого чая.

Греют тушу Фото: Global Look Press/digifoodstock.com

— Говорят, что в нем много антиоксидантов. Они действительно содержатся в самом растении, в чайном кусте, то есть в свежих листьях. Поскольку эти вещества нестойкие, то в зеленом чае от них остаются только следы, а в черном чае их совсем нет, — комментирует эксперт.

По словам гастроэнтеролога, информация о содержании антиоксидантов используется с маркетинговой стороны, однако от зубных паст, кремов и масок для лица особого целебного действия ждать не приходится — скорее только вкусовой эффект.

Чай вместо капусты

Оказывается, на кофейной гуще можно не только гадать. Она, как и чайная заварка, годится в качестве восполнения дефицита клетчатки, которая важна для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и предотвращения онкологических заболеваний кишечника.

— Надо знать, что в кофейных зернах содержится большое количество клетчатки — порядка 30% . А россияне как раз испытывают ее дефицит — у нас все-таки мало в рационе овощей и фруктов. Если человек вдруг выпьет кофейную гущу с остатками молотых зерен, то получит порцию клетчатки, сопоставимую с препаратами, которые врачи назначают при некоторых проблемах с кишечником , — говорит Сергей Вялов.

Греют тушу Фото: РИА Новости/Илья Питалев