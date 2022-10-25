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В Сети высмеяли новое название магазинов Zara в России
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В Сети высмеяли новое название магазинов Zara в России

Пользователи Twitter высмеяли название магазинов Zara в России — «Новая мода»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пользователи Twitter высмеяли новое название магазинов Zara в России — «Новая мода» (New fashion).

Фасон в руку: Zara может открыться в «Атриуме» и «Метрополисе»
Какие еще магазины группы Inditex возобновят работу

«Новости коротко. «Zara», «Zara и точка». О! «Новая мода». Отличненько», — написала девушка с никнеймом Tanushkina08.

Пользователь Jutovien отметила, в свою очередь, что до сих пор является сотрудником магазина этого бренда, и если его переименуют в «Новую моду», то она «уволится в первый же день».

«Девочки, бегом все в «Новая мода», — написала jesuisirina.

Еще один пользователь соцсети отметил, что Zara упустила возможность сменить имя на «Заря».

Журналистка Ксения Собчак также отреагировала на смену названия магазинов Zara.

«Новая мода»? Почему не «Большевичка», почему не магазин «Татьяна» или «Лилия»? <...>» — написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

О том, что магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода» (New fashion), «Известия» узнали ранее во вторник. По данным источника, в магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда. Всего планируется открытие четырех магазинов. Российский офис продолжит работу, однако уже под руководством ливанского бизнесмена.

20 октября, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что собственники ТЦ «Атриум» и «Метрополис» в Москве, а также «Галереи» в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

18 октября стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и допускает продажу бизнеса компании, которая находится в юрисдикции страны, не признанной в РФ недружественной. Об этом было сказано в определении Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября, где рассматривался иск о взыскании ущерба из-за закрытия магазинов в местном торговом центре.

Компания Inditex закрыла все магазины своих брендов в России в марте текущего года. Причиной называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране.

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