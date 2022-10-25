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Власти Херсонской области будут наказывать за отказ принимать рубли в регионе

Стремоусов предупредил о наказаниях в Херсонской области за отказ принимать рубли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За отказ принимать рубли в Херсонской области и саботаж решений администрации для коммерсантов последует наказание, вплоть до выдворения не территорию Украины. Об этом 25 октября сообщил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.

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«Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области... [их] фиксируют. Далее мы будем разбираться, вплоть до выдворения на территории Украины», — предупредил Стремоусов у себя в Telegram-канале.

6 октября кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил, что вхождение в состав России новых регионов повлечет за собой появление особых инвестиционных проектов. Благодаря инвестированию в новые регионы позиции рубля могут укрепиться, и национальная валюта еще больше стабилизируется. Кроме того, по словам Беляева, увеличение территории страны приведет к расширению рублевой зоны.

28 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на территории Запорожской области гривна выйдет из оборота до конца 2022 года. По его словам, это дело очень краткосрочной перспективы.

Ранее, 5 сентября, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что курс обмена российского рубля на украинскую гривну составит 1,25 рубля вместо 1,5.

25 мая в освобожденной части Запорожской области была введена бивалютная зона, чтобы местное население могло рассчитываться в гривнах и рублях.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. В тот же день стало известно, что Следственный комитет России приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов РФ. Тогда же сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) открыла свои отделения во всех четырех новых регионах.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил в этом месяце премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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