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Экономист объяснил последствия присоединения новых регионов для курса рубля

Экономист Беляев: прямые затраты российского бюджета станут инвестициями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Вхождение в состав России новых регионов повлечет за собой появление особых инвестиционных проектов. Об этом 6 октября заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью радио Sputnik.

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Беляев отметил, что работы по восстановлению инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей потребуют ощутимых вложений, но в перспективе затраты обернутся прибылью.

«Это может выглядеть как прямые затраты российского бюджета на строительство домов и предприятий, но на самом деле это будут инвестиции. Все восстановленные объекты дадут в последующем определенную отдачу. В краткосрочном аспекте это затраты, но это те затраты, которые обернутся прибылью и новыми рабочими местами. То есть мы не вычитаем деньги из национальной экономики, а вкладываем их», — разъяснил эксперт.

Благодаря инвестированию в новые регионы позиции рубля могут укрепиться, и национальная валюта еще больше стабилизируется. Кроме того, по словам Беляева, увеличение территории страны приведет к расширению рублевой зоны.

Ранее, 5 октября, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал «Известиям» о факторах для дальнейшего ослабления рубля. Он отметил, что рубль в среду подешевел к доллару, евро и юаню на фоне влияния двух ключевых тем на повестке 5 октября: новые санкции Запада и рост цен на нефть по факту ожиданий сильного сокращения предложения со стороны ОПЕК+.

1 октября директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов заявил в разговоре с «Известиями», что курс рубля по отношению к доллару на октябрь прогнозируется с небольшим снижением, до уровня 60−70 рублей.

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