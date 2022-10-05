Эксперт рассказал о влияющих на ослабление курса рубля факторах

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин 5 октября рассказал «Известиям» о факторах для дальнейшего ослабления рубля.

Он отметил, что рубль в среду подешевел к доллару, евро и юаню.

По словам Шульгина, 5 октября были две ключевые темы, которые оказали влияние на рубль. Первая — новые санкции Запада.

«На прошлой неделе активно циркулировали разговоры о санкциях против НКЦ. В объявленных новых американских санкциях рестрикции против НКЦ отсутствовали. Сегодня стало известно, что согласован новый пакет санкций ЕС — там тоже ничего о санкциях против НКЦ не сообщается», — сказал он.

Таким образом, как указал эксперт, угроза прекращения биржевой торговли евро и долларами отодвинулась не неопределенный срок, что сократило конвертацию «токсичных» твердых валют в рубль.

Вместе с тем новый пакет европейских санкций предполагает в перспективе еще более существенное сокращение объемов российского экспорта. Это продолжает тенденцию сокращения профицита баланса товаров и услуг в пользу ослабления курса рубля относительно текущих уровней, уточнил Шульгин.

Вторая тема — это рост цен на нефть по факту ожиданий сильного сокращения предложения со стороны ОПЕК+.

«С одной стороны, это улучшение внешней конъюнктуры для российских производителей нефти. Рассуждая через призму сальдо торгового баланса, который продолжает играть с марта ключевую роль в динамике курса рубля, это предполагает устойчивое высокое предложение валютной выручки, что должно оказывать поддержку рублю», — заявил Шульгин.

С другой стороны, в новом пакете санкций речь идет о ценовом потолке на нефть. На этом фоне, по мнению эксперта, потенциальная угроза сокращению объемов экспортных поставок российской нефти сохраняется. Как следствие, предполагается потенциальное сокращение профицита торгового баланса, что находит свое отражение в ослаблении курса рубля, добавил Шульгин.

В настоящее время европейская и американская валюты торгуются в районе 60 рублей, а китайская — около 8,3 рублей.

Ранее директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов заявил в разговоре с «Известиями», что курс рубля по отношению к доллару на октябрь прогнозируется с небольшим снижением, до уровня 60−70 рублей.