Отделения Федеральной налоговой службы открылись в новых регионах РФ

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ открыла свои отделения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях, недавно вошедших в состав страны. Об этом сообщили 5 октября в пресс-службе ведомства.

«Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде. Уже работающие компании будут включены в ЕГРЮЛ автоматически», — говорится в сообщении.

Там отметили, что привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения можно будет до конца 2023 года.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям для постановки на учет потребуется всего два документа, а физические лица будут зарегистрированы автоматически, на основании сведений из МВД после выдачи паспортов.

«Для новых компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в органах ФНС на территории принятых в РФ субъектов, сразу будет действовать Налоговый кодекс. Для уже включенных в реестры новых субъектов РФ юридических лиц и предпринимателей это произойдет со следующего года. До этого будет продолжать работать существующая система налогообложения», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что регистрация бизнеса в новых субъектах РФ является бесплатной (без уплаты госпошлины) как для действующего, так и для создаваемого.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

30 сентября Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации этих территорий. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст их жителей и будет помогать восстанавливать там инфраструктуру.

28 сентября МИД России сообщил о полном соответствии референдумов нормам международного права. При этом наблюдатели из Венесуэлы, Италии, ФРГ, Латвии и других стран (всего 133 человека), присутствовавшие на референдумах, также признали их итоги легитимными.

В период с 23 по 27 сентября жители этих территорий голосовали на референдумах по вопросу присоединения к РФ. За присоединение ДНР к РФ по результатам обработки 100% бюллетеней проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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