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СК РФ приступил к созданию следственных органов в новых регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет России приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов РФ. Об этом в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В настоящее время в связи с состоявшимся волеизъявлением граждан республик и областей Украины о вхождении в состав России на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идет формирование органов Следственного комитета со статусом следственных управлений по субъектам России», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, производится комплектование личного состава с учетом действующего законодательства и переходных положений.

В этот же день стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) открыла свои отделения во всех четырех новых регионах. В пресс-службе ведомства сообщили, что привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения можно будет до конца 2023 года.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

30 сентября по итогам прошедших в регионах в конце сентября референдумов были подписаны договоры об их включении в состав Российской Федерации.

Как следует из договоров о принятии территорий в состав России, переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.

В течение этого времени регионы должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти. Будут также решены вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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