Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы (ФТС) с профессиональным праздником. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля 25 октября.

Российский лидер отметил, что на протяжении многих лет ФТС вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности страны, а также играет значимую роль в пополнении федерального бюджета и в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Путин подчеркнул, что работа в таможенных органах требует от сотрудников высочайшей компетентности, принципиальности, личной порядочности и умения достойно решать поставленные задачи.

«Важно, что в условиях беспрецедентного внешнего давления вы неустанно совершенствуете формы и методы деятельности, внедряете цифровые технологии и электронные сервисы, стремитесь сделать таможенную службу динамично развивающимся, современным ведомством», — говорится в телеграмме.

В России 25 октября отмечают День работника таможенной службы, который установлен указом президента от 4 августа 1995 года, отмечает «Газета.Ru».

В России дату выбрали, заглядывая в страницы истории. 25 октября 1653 года при царе Алексее Михайловиче был создан единый таможенный устав. В документе впервые в российской истории были изложены права и обязанности людей, контролирующих перевозку товаров между городами.

В 1991 году в эту же дату был учрежден Государственный таможенный комитет Российской Федерации.

В день праздника поздравляют таможенных инспекторов, аналитиков, сотрудников отдела борьбы с контрабандой, оперативно-разыскного отдела и других сотрудников ФТС.