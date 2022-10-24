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День таможенного работника России – 2022: история и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В России 25 октября отмечают День работника таможенной службы. Такой праздник существует и на международном уровне, но в РФ у даты свой смысл. «Известия» знакомят читателей с историей торжества и его традициями.

День таможенника – 2022: история праздника

В России дату выбрали, заглядывая в далекие страницы истории. 25 октября 1653 года при царе Алексее Михайловиче был создан единый таможенный устав. В документе впервые в российской истории были изложены права и обязанности людей, контролирующих перевозку товаров между городами. Таким образом таможня стала полноценным государственным органом и частью экономической системы страны.

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В 1991 году в эту же дату был учрежден Государственный таможенный комитет Российской Федерации. В течение веков и десятилетий таможенная служба нашего необъятного государства совершенствовалась и приобретала новые функции, некоторые из них имеют неотъемлемое значение для безопасности государства. В частности, работники таможенной службы делают огромный вклад в борьбу с международным терроризмом.

Во всем мире же День таможенника отмечается 26 января. Он приурочен к созданию Конвенции об образовании Совета таможенного сотрудничества в 1952 году.

День таможенника – 2022: традиции праздника

В день праздника поздравляют таможенных инспекторов, аналитиков, сотрудников отдела борьбы с контрабандой, оперативно-разыскного отдела. Отличившимся начальство вручает премии, грамоты и иные награды, а также устраивает для коллективов корпоративные застолья.

Первые лица страны также в этот день вручают награду «Заслуженный таможенник России». В речи при этом принято вспоминать успехи и достижения таможенной службы и ее вклад в экономическую жизнь государства и его безопасность. Этой же тематике СМИ посвящают выпуски и репортажи.

24 октября отмечали День подразделений особого назначения России. «Известия» рассказали, какую роль выполняют военнослужащие особых формирований и как началась их история. А в специальном календаре собраны другие праздники осени 2022 года.

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