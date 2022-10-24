«Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 7:0 в матче РПЛ
«Зенит» в понедельник, 24 октября, одержал победу над «Сочи» со счетом 7:0 в матче 14-го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
По дублю оформили нападающие Иван Сергеев и Малком. Также голами отметились полузащитники Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Зенит» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице, а «Сочи» с 20 баллами располагается на восьмой строчке.
30 октября «Зенит» на выезде сыграет против «Краснодара». «Сочи» в этот же день на своем поле встретится с «Уралом».
Ранее, 20 октября, «Зенит» на домашнем стадионе победил «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче четвертого тура группового этапа Кубка России.