Дубль Сергеева принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов» в матче Кубка РФ

Футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Встреча прошла в четверг, 20 октября, на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Счет в игре открыл нападающий Иван Сергеев на 17-й минуте, а на 46-й оформил дубль. На 79-й минуте полузащитник «Крыльев» Александр Чиркович смог сократить разницу в счете.

Таким образом, «Зенит» одержал вторую победу в Кубке России. Петербургский клуб с шестью очками занимает третью строчку турнирной таблицы. На втором месте — «Крылья Советов» с таким же количеством очков, но с лучшим показателем по разнице мячей, отмечает «Спорт-Экспресс».

«Достаточно интересная игра получилась, в первом тайме очень прилично играли, контролировали ход матча. К сожалению, не смогли реализовать большую часть моментов, которые создали, но такое бывает», — сказал на послематчевой пресс-конференции тренер победителей Сергей Семак.

В сентябре московский «Спартак» впервые с 2006 года обыграл «Зенит» с разницей в три мяча. Дубль в матче оформил Квинси Промес, еще одним голом отличился Александр Соболев. Матч закончился со счетом 3:0.

Следующий матч «Зенит» проведет с воронежским «Факелом» 9 ноября в 20:30 (мск). Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже. В этот же день «Крылья Советов» сыграют с московским «Спартаком» в Самаре.