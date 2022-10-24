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Трасс поздравила Сунака с избранием на пост премьера Великобритании

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поздравила экс-главу минфина Риши Сунака с избранием на пост премьера.

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«Поздравляю Риши Сунака с назначением на лидера Консервативной партии и нашим следующим премьер-министром. Вы можете рассчитывать на мою полную поддержку», — написала Трасс в Twitter.

О том, что Сунак был назначен новым премьером Соединенного Королевства, стало известно ранее в понедельник. Отказ лидера палаты общин Пенни Мордонт от участия в предвыборной кампании автоматически сделал его единственным кандидатом на этот пост.

Ранее в этот же день свою поддержку Сунаку высказали глава МИД страны Джеймс Клеверли и министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс. Политики считают, что Сунак обладает необходимым опытом и сможет обеспечить стабильность в период экономического кризиса.

Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании 23 октября. В своем заявлении, опубликованном в Twitter, он указал, что в случае избрания намерен исправить положение дел в британской экономике и объединить партию консерваторов.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера 20 октября. В должности она продержалась 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера.

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