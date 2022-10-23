Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

Экс-глава британского минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 23 октября, заявлении кандидата.

«Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране», — указал Сунак в заявлении в Twitter.

Возможность выдвинуть свою кандидатуру, по данным британских СМИ, получил и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Накануне стало известно, что его поддерживает достаточное число депутатов, чтобы он мог снова претендовать на пост главы правящей Консервативной партии и премьер-министра королевства.

Экс-премьер никогда не скрывал желания снова занять этот пост. В отставку Джонсон ушел летом на фоне многочисленных скандалов и массового увольнения министров из его кабмина.

О своем участии в борьбе за пост премьер-министра Великобритании также заявила лидер палаты общин Пенни Мордонт. В предыдущей гонке за лидерство, которую выиграла Лиз Трасс в сентябре, Мордонт заняла третье место.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании в четверг, 20 октября. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера. Уходящая в отставку премьер провела прощальный вечер в загородной резиденции Чекерс под Лондоном. Вторая вечеринка пройдет 23 октября. Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании. За это время она лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и избирателей, а ее рейтинг упал до рекордно 15% из-за экономической политики.