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Глава МИД Великобритании заявил о готовности отдать свой голос за Риши Сунака

Глава МИД Великобритании Клеверли заявил, что новым премьер-министром должен стать Риши Сунак
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Новым главой правительства Великобритании должен стать экс-министр финансов Риши Сунак. Такое мнение в понедельник, 24 октября, высказал глава МИД страны Джеймс Клеверли.

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По словам Клеверли, политик обладает наибольшим опытом и может рассчитывать на его поддержку.

«Мы сталкиваемся с вызовами как дома, так и за рубежом. Я говорил, что возглавить правительство должен человек с опытом, и по-прежнему выступаю именно за это. Кандидатом, который обладает наибольшим опытом, без сомнения, является Риши Сунак, <...> свой голос я отдам за него», — написал глава британского МИДа в Twitter.

Накануне в поддержку экс-главы минфина выступил министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс. Он заявил, что считает кандидата именно тем лидером, который «сможет обеспечить стабильность и доказанную экономическую компетентность в эти трудные времена».

Ранее в тот день Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. В своем заявлении, опубликованном в Twitter, он указал, что в случае избрания намерен исправить положение дел в британской экономике и объединить партию консерваторов.

Возможность выдвинуть свою кандидатуру, по данным британских СМИ, получил и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сообщалось, что его поддерживает достаточное число депутатов, что дает ему право снова побороться за пост премьера. Однако позднее он отказался от участия.

Еще одним кандидатом стала лидер палаты общин Пенни Мордонт. В предыдущей гонке за лидерство, которую выиграла Лиз Трасс, Мордонт заняла третье место.

В четверг, 20 октября, Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании, продержавшись в должности 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера.

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