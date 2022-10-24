Захарова отреагировала на присуждение Зеленскому премии Сахарова

Присуждение президенту Украины Владимиру Зеленскому премии имени Андрея Сахарова нарушает заветы самого физика. Об этом 24 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Согласно постановлению Европарламента, премия имени Андрея Сахарова была присуждена «украинскому народу, представленному Владимиром Зеленским». Не хочется даже комментировать лицемерие евродепутатов, награждающих главаря нацистской хунты, вопреки заветам Сахарова договорившегося до прямых угроз применения оружия массового уничтожения», — написала она в Telegram.

Она также привела цитату Сахарова 1990 года о том, что Украина должна была оставаться частью СССР.

«По конституции каждая союзная республика имеет право выхода. Другое дело — целесообразно ли это для самой республики? Конституционное устройство нашего государства необходимо пересмотреть так, чтобы стоял вопрос не о свободе выхода, а о свободе вхождения республик в этот новый Союз. Думаю, мы все заинтересованы, чтобы Украина оставалась частью нашего общего дома», — написала Захарова.

Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова была присуждена народу Украины в лице Зеленского членами Европейского парламента 19 октября. Ее вручат 14 декабря в Страсбурге. В тройку претендентов также вошли основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и колумбийская Комиссия по установлению истины.

6 октября Зеленский заявил, что НАТО должно наносить по России превентивные удары. По его словам, это якобы необходимо, чтобы сделать невозможным применение ядерного оружия Москвой. Позднее он объяснил, что под «превентивными ударами» по России имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского президента. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах по России оставлять нельзя.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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