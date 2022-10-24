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Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III

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Фото: REUTERS/Aaron Chown
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Традиционные поздравительные открытки с юбилейными датами жители Великобритании в 2022 году впервые получили от нового короля страны Карла III. Об этом сообщила 24 октября газета The Times.

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«Сотни поздравительных открыток были отправлены из Букингемского дворца впервые после смерти королевы (Елизаветы II) в прошлом месяце», — отмечено в публикации.

По традиции, каждый год британцы, которые отмечают свой 100-летний, 105-летний и каждый последующий юбилей, получают от монарха открытки со словами поздравления. Также дворец рассылает открытки парам, которые отпраздновали 60-летнюю, 65-летнюю, 70-летнюю и каждую последующую годовщину свадьбы.

Текст одной из открыток с фотографией Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы, подписанной парой, обнародовала ветеран Второй мировой войны Рут Парк-Пирсон, служившая в Королевских ВМС. Она получила поздравления по случаю своего 100-летнего юбилея.

«Моя жена и я очень рады узнать, что вы отпраздновали свой сотый день рождения 21 октября 2022 года. Мы передаем наши самые теплые поздравления и сердечные пожелания по случаю такого особого события», — написано на карточке.

16 октября сообщалось, что в Великобритании уличили сериал «Корона» от Netflix в клевете на Карла III и призвали его бойкотировать. Речь идет о новом сезоне сериала, который выйдет на экраны в следующем месяце. События в нем происходят в 1991 году. Критике подвергся эпизод, в котором рассказывается, что принц Чарльз, ныне король Карл III, намеревался устроить заговор вместе с Джоном Мейджором, который тогда занимал пост главы правительства. Сам Мейджор заявил, что описанной в сериале встречи с принцем Уэльским никогда не было. Показанную сцену политик назвал бочкой злонамеренной чепухи.

17 октября стало известно, что король Карл III и королева-консорт Камилла не хотят переселяться в Букингемский дворец из-за того, что он, по мнению монарха, «не подходит для современного мира». С 2003 года монарх живет вместе с супругой в вестминстерской резиденции Кларенс-хаус.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын монарха принц Чарльз, взявший имя Карл III.

Торжественная церемония коронации нового короля Великобритании назначена на 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.

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