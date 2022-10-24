Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III

Традиционные поздравительные открытки с юбилейными датами жители Великобритании в 2022 году впервые получили от нового короля страны Карла III. Об этом сообщила 24 октября газета The Times.

«Сотни поздравительных открыток были отправлены из Букингемского дворца впервые после смерти королевы (Елизаветы II) в прошлом месяце», — отмечено в публикации.

По традиции, каждый год британцы, которые отмечают свой 100-летний, 105-летний и каждый последующий юбилей, получают от монарха открытки со словами поздравления. Также дворец рассылает открытки парам, которые отпраздновали 60-летнюю, 65-летнюю, 70-летнюю и каждую последующую годовщину свадьбы.

Текст одной из открыток с фотографией Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы, подписанной парой, обнародовала ветеран Второй мировой войны Рут Парк-Пирсон, служившая в Королевских ВМС. Она получила поздравления по случаю своего 100-летнего юбилея.

«Моя жена и я очень рады узнать, что вы отпраздновали свой сотый день рождения 21 октября 2022 года. Мы передаем наши самые теплые поздравления и сердечные пожелания по случаю такого особого события», — написано на карточке.

16 октября сообщалось, что в Великобритании уличили сериал «Корона» от Netflix в клевете на Карла III и призвали его бойкотировать. Речь идет о новом сезоне сериала, который выйдет на экраны в следующем месяце. События в нем происходят в 1991 году. Критике подвергся эпизод, в котором рассказывается, что принц Чарльз, ныне король Карл III, намеревался устроить заговор вместе с Джоном Мейджором, который тогда занимал пост главы правительства. Сам Мейджор заявил, что описанной в сериале встречи с принцем Уэльским никогда не было. Показанную сцену политик назвал бочкой злонамеренной чепухи.

17 октября стало известно, что король Карл III и королева-консорт Камилла не хотят переселяться в Букингемский дворец из-за того, что он, по мнению монарха, «не подходит для современного мира». С 2003 года монарх живет вместе с супругой в вестминстерской резиденции Кларенс-хаус.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын монарха принц Чарльз, взявший имя Карл III.

Торжественная церемония коронации нового короля Великобритании назначена на 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.