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В Британии призвали бойкотировать сериал «Корона» из-за клеветы на Карла III

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Фото: REUTERS/Jane Barlow
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В Великобритании уличили сериал «Корона» от Netflix в клевете и призвали его бойкотировать. Об этом 16 октября пишет газета Daily Mail.

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Издание уточняет, что речь идет о новом сезоне сериала, который выйдет на экраны в следующем месяце. События в нем происходят в 1991 году. Критике подвергся эпизод, в котором рассказывается, что принц Чарльз, ныне король Карл III, намеревался устроить заговор вместе с Джоном Мейджором, который тогда занимал пост главы правительства. По версии сценаристов сериала принц Чарльз хотел, чтобы 65-летняя королева Елизавета II отказалась от престола в его пользу.

Как пишет Daily Mail, сам Мейджор заявил, что описанной в сериале встречи с принцем Уэльским никогда не было. Показанную сцену политик назвал бочкой злонамеренной чепухи.

Малькольм Рифкинд, министр иностранных дел Великобритании при Мейджоре, также раскритиковал показанную в сериале версию происходивших тогда событий. Он назвал жалким и абсурдным намек на то, то принц Чарльз якобы оказывал давление на премьер-министра, чтобы побудить Елизавету II уступить ему трон. По его словам, сцена в сериале — чистая фантазия.

«Все разговоры один на один, которые вы видите на экране, — чистая выдумка, а некоторые сцены были полностью созданы для драматических и коммерческих целей без особого отношения к правде. Люди должны бойкотировать это», — цитирует Daily Mail еще один высокопоставленный источник.

Королевский биограф Салли Беделл Смит, в свою очередь, заявила, что изображенные события возмутительны и полностью вымышлены.

Другие источники подчеркнули, что поднятая в сериале тема для британцев особенно болезненная, поскольку королева умерла всего пять недель назад, отмечается в публикации.

20 сентября в Великобритании закончился национальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II. На общественных зданиях снова поднимают флаги.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын монарха принц Чарльз, взявший имя Карл III.

Торжественная церемония коронации нового короля Великобритании назначена на 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.

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