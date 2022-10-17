СМИ узнали о нежелании Карла III жить в Букингемском дворце

Король Великобритании Карл III и его супруга королева-консорт Камилла не хотят переселяться в Букингемский дворец из-за того, что он, по мнению монарха, «не подходит для современного мира». Об этом сообщает 17 октября газета Daily Mail со ссылкой на источник.

По данным издания, британский король считает, что Букингемский дворец не подходит для жизни «в современном мире» и его содержание «не рационально».

С 2003 года монарх живет вместе с супругой в вестминстерской резиденции Кларенс-хаус.

Ранее в британских СМИ появилась информация, что Карл III не сможет переехать в Букингемский дворец в ближайшие пять лет из-за ремонта, который оценивается в £369 млн ($413 млн.). Однако, отмечалось, что король будет использовать эту резиденцию для работы.

Также сообщалось о том, что знакомые с британским королем источники рассказывали, что ему «очень комфортно» в Кларенс-хаус и он не фанат «большого дома» (Букингемского дворца). По другой информации, в лондонской резиденции не хочет жить супруга короля Камилла.

Как сообщалось ранее, торжественная церемония коронации нового короля Великобритании назначена на 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.

20 сентября в Великобритании закончился национальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II. На общественных зданиях снова поднимают флаги.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын монарха принц Чарльз, взявший имя Карл III.