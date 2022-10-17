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СМИ узнали о нежелании Карла III жить в Букингемском дворце

Daily Mail: Карл III не хочет жить в Букингемском дворце из-за того, он «не подходит для современного мира»
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Фото: REUTERS/Russell Cheyne
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Король Великобритании Карл III и его супруга королева-консорт Камилла не хотят переселяться в Букингемский дворец из-за того, что он, по мнению монарха, «не подходит для современного мира». Об этом сообщает 17 октября газета Daily Mail со ссылкой на источник.

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По данным издания, британский король считает, что Букингемский дворец не подходит для жизни «в современном мире» и его содержание «не рационально».

С 2003 года монарх живет вместе с супругой в вестминстерской резиденции Кларенс-хаус.

Ранее в британских СМИ появилась информация, что Карл III не сможет переехать в Букингемский дворец в ближайшие пять лет из-за ремонта, который оценивается в £369 млн ($413 млн.). Однако, отмечалось, что король будет использовать эту резиденцию для работы.

Также сообщалось о том, что знакомые с британским королем источники рассказывали, что ему «очень комфортно» в Кларенс-хаус и он не фанат «большого дома» (Букингемского дворца). По другой информации, в лондонской резиденции не хочет жить супруга короля Камилла.

Как сообщалось ранее, торжественная церемония коронации нового короля Великобритании назначена на 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.

20 сентября в Великобритании закончился национальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II. На общественных зданиях снова поднимают флаги.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын монарха принц Чарльз, взявший имя Карл III.

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