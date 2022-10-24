Франция опасается нехватки средств для обороны из-за поставок оружия Киеву
Во Франции заявили о попадании Парижа под удар из-за поставок оружия Украине. Как отмечает бывший кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян, страна испытывает серьезную нехватку средств для обороны собственных рубежей. Единственный действующий авианосец Charles de Gaulle до сих пор не имеет в оснащении специальные противоракетные вспышки, передает телеканал «Известия». 14 октября стало известно, что Париж отправит Киеву зенитно-ракетные комплексы малой дальности Crotale.
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