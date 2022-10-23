За сутки один мирный житель погиб и двое пострадали в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ, сообщил в воскресенье, 23 октября, штаб территориальной обороны региона в Telegram-канале.

Также утром стало известно, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО «Град». Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), удар наносился примерно в 06:39.

Данные о пострадавших или погибших не приводились.

16 октября стало известно об обстреле здания администрации Донецка. Уничтожены гражданские машины. Днем ранее вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по трем районам Донецка. Обстрелы были зафиксированы в 23:05 и 23:07.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшегося признавать итоги госпереворота с 2014 года. Россия в настоящее время продолжает спецоперацию по демилитаризации киевского режима и защите мирных жителей.

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