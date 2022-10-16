ВСУ обстреляли здание администрации Донецка

В Донецке вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили снаряд, который попал в здание городской администрации, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 октября.

«В результате обстрела ВФУ центра Донецка зафиксировано повреждение здания городской администрации, уничтожены гражданские автомобили», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале заявил о трех сгоревших машинах в результате прилета.

«По поступившей информации, сегодня в 07:37 зафиксировано прямое попадание вражеского боеприпаса в здание городской администрации Донецка со стороны парка кованых фигур. Сгорело три автомобиля, стоявших возле здания. В здании городской администрации выбито остекление окон», — подчеркнул градоначальник.

Днем ранее вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по трем районам Донецка. Обстрелы были зафиксировали в 23:05 и 23:07.

13 октября стало известно о том, что украинские солдаты выпустили шесть ракет по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град». В тот же день отмечалось, что при обстреле украинскими военными в Петровском районе Донецка погиб мирный житель. По словам мэра города, еще один человек получил ранение.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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